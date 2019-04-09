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Libya hükümetinden "Trablus saldırısına katılanların yakalanması" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:42 | Son Güncelleme

Libya hükümetinden "Trablus saldırısına katılanların yakalanması" talebi

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Bakanlar Kurulu, askeri savcıdan, başkent Trablus'a düzenlenen saldırıya karışanlar hakkında yakalama kararı çıkarmasını istedi.

UMH Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Ammari Zayid, Libya'daki yerel bir kanala yaptığı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, başkent Trablus'a düzenlenen saldırıya karışanlar hakkında başsavcıdan yakalama kararı çıkarmasını istedi." dedi.

Zayid, Maliye, İçişleri ve Savunma bakanlıklarına Trablus'a saldıran kuvvetlerin maaşlarını durdurma talimatı veren Bakanlar Kurulunun ayrıca İçişleri Bakanlığını, Trablus'taki uyuyan hücrelere baskın yapma ve yakalamakla görevlendirdiğini belirtti.

Libya'da General Halife Hafter'in başkent Trablus'a saldırmasıyla patlak veren çatışmalar devam ederken, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter komutasındaki güçlerin karşılıklı hava saldırıları hız kazandı.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Traqblus saldırısı tutuklama emri

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