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Libya hükümetinden, "Türkiye'den silah alma" iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 01:04 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümeti Sözcüsü Mühenned Yunus: - "Hükümet, General Halife Hafter güçlerini destekleyen medyada, Türkiye'den silah aldığımıza yönelik yer alan haberleri yalanlıyor"

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), basında yer alan "Türkiye'den silah desteği aldıkları" yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

UMH sözcüsü Mühenned Yunus başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet, General Halife Hafter güçlerini destekleyen medyada, Türkiye'den silah aldığımıza yönelik yer alan haberleri yalanlıyor." dedi.

Geçen günlerde aralarında El-Hades isimli televizyon kanalının da bulunduğu bazı basın organlarında, UMH'nin Türkiye'den aldığı silahları taşıdığı iddia edilen zırhlı araçların fotoğrafları yayınlanmıştı.

Emekli General Halife Hafter, 4 Nisan'da Libya'nın başkenti Trablus'a askeri operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye UMH

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