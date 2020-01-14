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  4. Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı

Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı


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