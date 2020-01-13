Libya için ateşkes imzaları Moskova'da atılacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan attığı mesajda, "Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'dayız" dedi.

Bloomberg ajansının bir üst düzey Türk yetkili ile kıdemli bir Batılı diplomata dayandırdığı haberine göre, Sarraj ile Hafter'in Moskova'da yapacakları görüşmenin ardından ateşkes anlaşması imzalaması bekleniyor.

Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ilk gününü doldururken, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'in Pazartesi günü Moskova'da bir araya geleceği öne sürüldü.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya'da Hafter güçlerinin ülkenin önemli kentlerinden Sirte'yi almasının ve başkent Trablus'a yönelik taarruzu şiddetlendirmesinin ardından Putin ve Erdoğan geçen hafta yaptıkları görüşmede ateşkes çağrısı yapmıştı.

TARAFLAR BİRBİRİNİ ATEŞKESİ İHALLA ETMEKLE SUÇLADI

Ateşkes, Pazar günü TSİ 01.00'de yürürlüğe girdi.

Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesinin her iki taraf da diğerini ihlalle suçladı. Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Komutanı El Mebruk el Gazavi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin "her türlü silahla saldırılarını" sürdürdüğünü söyledi ve Türk yapımı bir insansız hava aracını düşürdüklerini öne sürdü.

Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti de Hafter güçlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Yapılan açıklamada, ateşkesin "saldırgan milisler" tarafından ihlal edildiği belirtilerek, hükümetin "ateşkese yönelik taahhüdünün tam ve eksiksiz olduğu" ifade edildi.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.