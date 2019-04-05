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"Libya için sadece siyasi çözüm var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Trablus'tan Tobruk ve Bingazi'ye gidiyorum. Amacımı koruyorum: Askeri bir müdahaleden kaçınmak. Libya için sadece siyasi çözüm var"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki krizden sadece siyasi çözümle çıkılabileceğini belirtti.

Libya'ya önceki gün giden Guterres, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in batı bölgelerine yönelik saldırı talimatıyla başlayan çatışmalar üzerine bir kez daha sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Guterres, "Trablus'tan Tobruk ve Bingazi'ye gidiyorum. Amacımı koruyorum: Askeri bir müdahaleden kaçınmak." ifadelerini kulandı.

Libya krizinde askeri çözüm olmadığını yineleyen Guterres, "Libya için sadece siyasi çözüm var." vurgusu yaptı.

Guterres, dünkü açıklamasında da Libya'daki askeri hareketlilikten endişe duyduğunu belirterek, son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının yapılamayacağını duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, önceki gün birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti. Hafter, dün de yayımladığı ses kaydında, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

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Antonio Guterres Libya

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