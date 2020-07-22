Libya için Türk-Rus ortak çalışma grubu

Öte yandan Trump BAE veliaht prensiyle görüşmesinde "gerilimin düşürülmesi" mesajı verdi.Türkiye ile Rusya arasında sürdürülen Yüksek Düzeyli İstişareler kapsamında Libya konusunda bir ortak çalışma grubu oluşturulması gündemde.

Türk ve Rus dışişleri bakanlıklarından Çarşamba günü eş zamanlı olarak yapılan ortak açıklamada, Libya konusunda bir "Ortak Çalışma Grubu"nun oluşturulmasının değerlendirildiği ve konuyla ilgili istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla 8 Ocak 2020'de İstanbul'da başlattıkları girişime atıfta bulunularak Libya'daki krizin askeri bir çözümünün bulunmadığı yinelendi.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönündeki kararlılıklarına bir kez daha vurgu yapılan açıklamada, "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi, Ocak ayında düzenlenen Berlin Konferansı sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyaloğun ilerletilmesinin sağlanması" kararı alındığı bildirildi.