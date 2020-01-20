Libya için yol haritası Berlin’de kabul edildi

Libya'da barışın askeri yöntemlerle tesis edilemeyeceğini belirten ve konferansa katılan tüm ülkelerin bu konuda görüş birliğinde olmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Merkel, "tüm katılımcı ülkelerin çok yapıcı bir iş birliği sergilemesi sayesinde bundan sonra izlenecek bağlayıcı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını" açıkladı.

Almanya Başbakanı Merkel'in, Berlin'de ev sahipliği yaptığı ve yaklaşık dört saat süren Libya Konferansı sonrasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Uzlaşılan yol haritası ile artık geçici ateşkesin, kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkese dönüştürülmesi sürecinin de başlayabileceğine işaret eden Almanya Başbakanı, tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya uyguladığı silah ambargosuna daha etkin bir şekilde uyma sözü verdiklerinin altını çizdi.

Merkel, kalıcı ateşkesi sağlaması hedeflenen BM himayesi altındaki askeri komite toplantısının yapılması için koşulların oluştuğunu aktarırken, "5 artı 5 askeri komite toplantısı için isimler belirlendi, önümüzdeki hafta bu toplantının yapılması için gerekli davetler yapılacak" diye konuştu.

Libya konferansına ev sahipliği yapan Merkel ayrıca bugün imzalanan metinlerin BM Güvenlik Konseyi'nde de kabul edileceğini ve böylelikle verilen bu taahhütlerin uluslararası bağlayıcılık kazanacağını da sözlerine ekledi.

"Taahhütlere uyulmalı"

Merkel'den sonra söz alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konferansa katılan tüm taraf ülkelerden, Libya'nın iç işlerine karışmaktan kaçınma sözünü yerine getirmesini beklediklerine işaret ederken, "Tüm taraflara ve uluslararası topluma BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapıyorum" diye konuştu.