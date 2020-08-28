Libya İçişleri Bakanı Ankara'da Savunma Bakanı Akar'la Görüştü

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Ankara’ya gitti ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin olarak yapılan kısa açıklamada “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.

Konuk Bakan, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşılandı. Türkiye, Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip hükümete savunma alanında destek veriyor. Ayrıca geçen yıl 27 Kasım tarihinde Libya’yla Türkiye arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair bir mutabakat imzaladı. Söz konusu mutabakat başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerin tepkisine neden oldu.

