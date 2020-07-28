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Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan kritik açıklama: ABD seçimlerinden istifade edecekler

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2020 22:48 | Son Güncelleme

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, askeri seçeneğin Libya krizine çözüm getirmesinin mümkün olmadığını yineledi. Başağa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarını destekleyen ülkeler için, "İki-üç ay sonra ABD seçimlerinin oluşturacağı belirsizlikten istifade ederek yeni bir savaş çıkarmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan kritik açıklama: ABD seçimlerinden istifade edecekler

Fethi Başağa, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizini değerlendirdi.

Bakan Başağa, "Libyalıların, askeri çözüm olmadığını bilmesi gerekiyor. Libyalıların, siyasi önderleriyle birlikte Libya'nın kurtarılması üzerine derin bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. 9 yıl boyunca süren savaş Libya'ya kaybettirdi. Ölenler Libyalılardı. Bu yüzden doğu ile temasın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasette değişmeyen bir şey yoktur. Libyalıları bir araya getirecek tek devletin ve anayasanın çerçevesini bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SAVAŞ ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Başağa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarını destekleyen ülkeler için, "İki-üç ay sonra ABD seçimlerinin oluşturacağı belirsizlikten istifade ederek yeni bir savaş çıkarmak istiyorlar. Ancak bu proje başarısız olacak." dedi.

PARALI ASKERLER VE BÖLÜNME TEHLİKESİ

Ülkenin kuzey-orta kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra kentlerindeki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı yabancı paralı askerlerin varlığına dikkati çeken Başağa, "Sirte ve Cufra'daki Rus unsurlarının varlığı ile birlikte Libya'nın bölünmesi tehlikesi var." diye konuştu.

Bakanlığının devlet kurumlarındaki yolsuzluğu sona erdirmeye çalıştığını vurgulayan Başağa, bu kapsamda devlet kademesindeki üst düzey sorumluların hesap vermesi için başsavcılık makamlarıyla çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi. (AA)

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