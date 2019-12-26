HABER
  4. Libya İçişleri Bakanı: Türkiye'den resmi olarak asker desteği isteyebiliriz

Libya İçişleri Bakanı: Türkiye'den resmi olarak asker desteği isteyebiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Tunus ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, başkent Trablus’ta gerilimin artması durumunda Hafter’e karşı koymak için resmi olarak Türkiye’den askeri destek isteyeceklerini belirtti.

Tunus (DHA) - Tunus ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, başkent Trablus’ta gerilimin artması durumunda Hafter’e karşı koymak için resmi olarak Türkiye’den askeri destek isteyeceklerini belirtti.
Bashagha ayrıca, Türkiye, Tunus ve Cezayir ile işbirliği içinde halkın huzuruna, ülkenin istikrarına hizmet eden bir ittifak içinde olacaklarını açıkladı.

Dün de Tunus’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'ya asker gönderebileceği konusundaki açıklamaların hatırlatılması üzerine "Biz hiçbir yere bir defa bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa tabi ki bunu değerlendiririz, adımlarımızı da buna göre atarız. Aslında şu andaki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili atılan adım, bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir ve bu konuyla ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz" diye konuşmuştu.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Şili’nin Valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldiŞili’nin Valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldi
Irak'tan istifa sinyali geldiIrak'tan istifa sinyali geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'tan istifa sinyali geldi

Irak'tan istifa sinyali geldi

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Çin, İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı yapacak

Çin, İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı yapacak

ABD casus uçakları tespit edildi!

ABD casus uçakları tespit edildi!

Erdoğan'ın 'asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

ABD’nin dünya genelinde 800 üssü var

ABD’nin dünya genelinde 800 üssü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.