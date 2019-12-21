Libya ile Askeri İşbirliği Mutabakatı TBMM'den Geçti

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Mutabakat Muhtırası’na göre;
* Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilecek,
* Talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi kurulacak
* Eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi mümkün olacak.
* Kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik ortak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek.
Mutabakat Muhtırası, güvenlik ve askeri eğitim ile öğretim, tatbikat ve eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılım, güvenlik ve savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, kara, deniz ve hava sınırlarının güvenliği, narkotik terör ve kaçakçılık ile mücadele, El Yapımı Patlayıcı/Patlayıcı Madde İmhası harekatları ve doğal afet yardım harekatları konularında eğitim, bilgi ile tecrübe paylaşımı ve ortak harekatlar yürütme, farklı alanlarda işbirliği ve taraflar arasında temas ziyaretleri, savunma ve güvenlik kuvvetlerinin teşkilat yapısı, savunma ve güvenlik birimlerinin yapısı ve teçhizatı, personel yönetimini içeriyor.
Muhtıra ayrıca, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi, savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi değiş tokuşu ve paylaşımını kapsıyor.
3 yıl süreyle geçerli olacak mutabakat, sonrasında da birer yıllık sürelerle uzatılabilecek Mutabakatın sona ermesi halinde devam eden programlarsa etkilenmeyecek.
İki ülke arasındaki askeri işbirliğini arttırmayı amaçlayan ikinci mutabakatla Akdeniz’de gerilimin daha da artabileceği, Türk güçlerin Halife Hafter’e bağlı Libya’nın doğusundaki güçlerle karşı karşıya gelme riskini arttırabileceği yorumları yapılıyor.
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