Libya ile Askeri İşbirliği Mutabakatı TBMM'den Geçti

Mutabakat Muhtırası, güvenlik ve askeri eğitim ile öğretim, tatbikat ve eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılım, güvenlik ve savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, kara, deniz ve hava sınırlarının güvenliği, narkotik terör ve kaçakçılık ile mücadele, El Yapımı Patlayıcı/Patlayıcı Madde İmhası harekatları ve doğal afet yardım harekatları konularında eğitim, bilgi ile tecrübe paylaşımı ve ortak harekatlar yürütme, farklı alanlarda işbirliği ve taraflar arasında temas ziyaretleri, savunma ve güvenlik kuvvetlerinin teşkilat yapısı, savunma ve güvenlik birimlerinin yapısı ve teçhizatı, personel yönetimini içeriyor.

Muhtıra ayrıca, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi, savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi değiş tokuşu ve paylaşımını kapsıyor.

3 yıl süreyle geçerli olacak mutabakat, sonrasında da birer yıllık sürelerle uzatılabilecek Mutabakatın sona ermesi halinde devam eden programlarsa etkilenmeyecek.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğini arttırmayı amaçlayan ikinci mutabakatla Akdeniz’de gerilimin daha da artabileceği, Türk güçlerin Halife Hafter’e bağlı Libya’nın doğusundaki güçlerle karşı karşıya gelme riskini arttırabileceği yorumları yapılıyor.

