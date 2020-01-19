Libya Konferansı Başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde Berlin’de yapılan UluslararasI Libya Konferansı olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı. Başbakan Merkel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte, Cumhurbaşbanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer katılımcıları başbakanlık binası önünde karşıladı; toplam 12 ülkenin ve çeşitli uluslararası kurumların temsilcileri daha sonra binada bulunan konferans salonunda kapılı kapılar ardında görüşmelere başladı.

Aylardır hazırlıkları süren zirvede, Libya’da önümüzdeki dönemde ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışın tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde yol haritası belirlenmesi öngörülüyor.

Merkel ve Erdoğan’ın yanısıra, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi siyasetçilerin yanısıra, Libya’daki çatışmaların iki belirleyici ismi Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter’in de masada yer alması zirveye başka bir anlam kazandırıyor.