Libya Konferansı Başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde Berlin’de yapılan UluslararasI Libya Konferansı olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı. Başbakan Merkel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte, Cumhurbaşbanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer katılımcıları başbakanlık binası önünde karşıladı; toplam 12 ülkenin ve çeşitli uluslararası kurumların temsilcileri daha sonra binada bulunan konferans salonunda kapılı kapılar ardında görüşmelere başladı.
Aylardır hazırlıkları süren zirvede, Libya’da önümüzdeki dönemde ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışın tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde yol haritası belirlenmesi öngörülüyor.
Merkel ve Erdoğan’ın yanısıra, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi siyasetçilerin yanısıra, Libya’daki çatışmaların iki belirleyici ismi Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter’in de masada yer alması zirveye başka bir anlam kazandırıyor.
Zirvenin düzenlendiği başbakanlık binası ve delegasyonların kaldığı oteller, kullandıkları güzergahlar 4 bin polis tarafından korunurken, zirveyi 800 gazetecinin izlediği açıklandı.
Zirve başlamadan önce liderler ikili temaslar gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Rusya lideri Putin’le bir araya geldi. Buluşma öncesinde "Değerli dostum Putin, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hafter siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.
Putin ise, Türkiye ve Rusya’nın ortak girişimleri ile iki tarafın ateşkese uyma kararı aldığını ve bunun zirvenin başarıya ulaşması açısından büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Zirve öncesi bir diğer buluşma, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşti. Pompeo buluşma sonrasında Twitter’den yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu’yla kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası bir kontrol mekanizmasının oluşturulması konusunda aynı görüşte olduklarını bildirdi.
Konferansla ilgili Başbakan Merkel’in varılan uzlaşı konusunda basını bilgilendirmesi bekleniyor.
Katılımcıların, konferans başlamadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından, toplantıya davet edilen taraflara gönderilen sonuç bildirisi üzerinde anlaşacaklarından yola çıkılıyor. Bildiride ateşkesin imzalanması sonrasında, Libya’ya silah ambargosunun uygulanması, çatışan tarafların silahlarını teslim etmeleri ve esirlerin değiş-tokuşu öneriliyor. Almanya’nın, Libya’da bulunan yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesini gündeme getirebileceği, bunun yerine AB ülkeleri askerlerinden oluşan bir barış misyonunun başlatılmasını talep edeceği dillendiriliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum