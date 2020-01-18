Libya Konferansı: Berlin'de düzenlenen konferansta tarafların beklentileri neler?

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Libya Konferansı, Libya'daki çatışmalara çözüm bulmak için yapılan uluslararası toplantıların devamı niteliğinde.

Ancak bu kez diğerlerinden farklı olarak, zaman zaman ihlâller yaşansa da ateşkesin yürürlüğe girdiği bir dönemde yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin'in arabuluculuğunda 12 Ocak'ta yürürlüğe giren geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için, yine Ankara ve Moskova'nın çabaları, General Halife Hafter'in imza atmayı reddetmesi üzerine sonuçsuz kalmıştı.

13 Ocak Pazartesi günü Moskova'da Türk ve Rus Savunma ve Dışişleri Bakanları bir araya gelmiş; Libya'nın başkenti Trablus'taki Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği hükümetin başı Fayez el Sarraj ve ülkenin yüzde 75'ini kontrol eden General Halife Hafter arasında, ateşkesi kalıcı hale getirmek için görüşmeler yürütülmüştü.

Görüşmelere, Hafter'in en büyük destekçileri Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de istihbarat düzeyinde temsilciler vardı.