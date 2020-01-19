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  4. Libya Konferansı Bildirgesi: "Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz"

Libya Konferansı Bildirgesi: "Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:22 | Son Güncelleme

Libya Konferansı Bildirgesi: "Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz"


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Berlin Konferans Libya

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