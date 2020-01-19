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Libya Konferansı Bildirgesi: "Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz"
Libya Konferansı Bildirgesi: "Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz"
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19.01.2020 22:19 |
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Libya Konferansı Bildirgesi: "Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz"
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