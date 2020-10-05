Libya Konferansı Sanal Ortamda Başlıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de 11 ülke lideri, uluslararası örgüt ve Libya'daki taraflar kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Libya Konferansı’nda bir araya gelmişti. Başbakan Angela Merkel'in arabuluculuğu ile düzenlenen bu zirveden dokuz ay sonra taraflar bu kez sanal bir zirvede bir araya gelerek geçen sürede alınan mesafeyi masaya yatıracaklar.

Birleşmiş Milletler Başkanı Guterres ve Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın başkanlığında ve video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya, Libya’daki tarafların yanısıra Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Cezayir dışişleri bakanlarıyla birlikte Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği'nden temsilcilerin katılacağı açıklandı.

Bugün öğleden sonra gerçekleşecek sanal zirve öncesinde Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının amacının geçen zirvede alınan kararların ve verilen taahhütlerin ne ölçüde yaşama geçirildiğinin ağırlıklı olarak ele alınması olduğu belirtildi