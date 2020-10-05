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Libya Konferansı Sanal Ortamda Başlıyor

05.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Başbakan Angela Merkel'in arabuluculuğu ile düzenlenen ilk zirveden dokuz ay sonra taraflar bu kez sanal bir zirvede bir araya gelerek geçen sürede alınan mesafeyi masaya yatıracaklar

Libya Konferansı Sanal Ortamda Başlıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de 11 ülke lideri, uluslararası örgüt ve Libya'daki taraflar kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Libya Konferansı’nda bir araya gelmişti. Başbakan Angela Merkel'in arabuluculuğu ile düzenlenen bu zirveden dokuz ay sonra taraflar bu kez sanal bir zirvede bir araya gelerek geçen sürede alınan mesafeyi masaya yatıracaklar.

Birleşmiş Milletler Başkanı Guterres ve Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın başkanlığında ve video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya, Libya’daki tarafların yanısıra Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Cezayir dışişleri bakanlarıyla birlikte Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği'nden temsilcilerin katılacağı açıklandı.

Bugün öğleden sonra gerçekleşecek sanal zirve öncesinde Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının amacının geçen zirvede alınan kararların ve verilen taahhütlerin ne ölçüde yaşama geçirildiğinin ağırlıklı olarak ele alınması olduğu belirtildi

Dışişleri Bakanı Maas, Libya’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için Libya’daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkiyatı yapan ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmesi gerektiğini açıkladı. Taraflar arasında başarılı yakınlaşma ve uzlaşma çabaları olduğunu vurgulayan Maas "Kalıcı bir çözüm için dışarıdan müdahale eden ülkelerin çatışan taraflara silah ve asker göndermeyi sonlandırmaları gerekiyor" dedi. Dışişleri kaynakları, bugünkü sanal zirve sonrasında ortak bir bildiri veya açıklama beklenmediğini dile getirdi.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ilk zirvenin sonuç bildirgesinde ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosuna uyma çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine kuvvetle bağlı olunduğunun tekrar teyit edildiği vurgulanan bildirgede, "Sadece Libyalıların öncülük ettiği ve Libyalılara ait bir siyasi süreç, çatışmayı sona erdirerek kalıcı barış getirebilir" ifadesi kullanılmıştı.

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