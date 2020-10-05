Libya Konferansı'nda ambargoyu delen ülkelere çağrı

Berlin'de Ocak ayında yapılan uluslararası Libya Konferansı'nın ardından başkentte bugün devamı niteliğinde yeniden bir Libya Konferansı düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya'nın organize ettiği, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen buluşmaya Ocak ayındaki konferansa katılan ülkelerin yanı sıra bölgedeki başka ülkeler de davet edildi. Sanal buluşmaya 19 ülke ve dört uluslararası organizasyonun katıldığı belirtildi. Ocak ayındaki zirveye 16 ülke ve uluslararası organizasyon katılmıştı. Ocak ayında Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferanstaki konuşmasında Libya'ya silah ambargosunu delen ülkeleri eleştirdi. Guterres, "Bu ülkeler bütün katılımcıların barış konusundaki temel yükümlülüğünü sorguluyor" dedi. BM Genel Sekreteri, "Yabancı ülkelerden silah sevkiyatı ve diğer askeri destek derhal son bulmak zorundadır" diyerek BM Güvenlik Konseyi ve Berlin'deki Libya Konferansı'nda alınan kararların "tamamen ve koşulsuz olarak" hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.