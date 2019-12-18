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Libya konferansında Erdoğan belirsizliği

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 21:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konferansına katılımının henüz belli olmadığını söyledi.

Libya konferansında Erdoğan belirsizliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Berlin'de düzenlenmesi öngörülen uluslararası Libya konferansına katılıp katılmayacağının belli olmadığını söyledi. Cenevre'deki 1. Küresel Mülteci Forumu'ndan Malezya'daki Kuala Lumpur Zirvesi'ne gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ocak ayı içerisinde yapılacak toplantıya katılacak olanları bir görelim, ona göre bizden kimin katılacağının kararını veririz” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Pazartesi akşamı görüştüklerini anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin davetli olduğu zirveye Cezayir, Tunus ve Katar'ın da katılmasından yana görüş bildirdiğini, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüş birliği içinde olduğunu belirtti.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Libya konulu konferansa dair belirsizliğin sürdüğünü kaydetti ve "Muhtemelen planlanan konferansın tarihi veya katılımcıları hakkında yeni bilgi veremeyeceğim" ifadesini kullandı.

Almanya, iç savaşın sürdüğü Libya ile ilgili arabuluculuk çabaları kapsamında uluslararası bir konferans düzenlemeye çalışıyor. Alman hükümeti, Berlin Süreci adı verilen girişimle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin barış çabalarına destek olmaya çalışıyor.

DW,dpa/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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