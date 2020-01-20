Libya Konferası'nda barış umudu yarım kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'den ayrılırken hâlâ yanıt bekleyen çok sayıda soru olduğunu söyledi.Berlin'de Pazar günü düzenlenen Libya Konferansı'nın katılımcılarından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'den ayrılmadan önce konferansta elde edilen sonuçları değerlendirdi. Konferansın iç savaşın devam ettiği Libya'da gelecekte daha az şiddet yaşanacağını gösterdiğini söyleyen Pompeo, ateşkes sağlanması yönünde ilerleme kaydedildiğini, ancak ülkedeki durumun iyi ve etkin bir şekilde nasıl gözleneceği de dahil olmak üzere hâlâ yanıt bekleyen çok sayıda soru olduğunu dile getirdi.

"Hâlâ yapılacak çok iş var. Libya, karmaşık bir çatışma alanı" diyen Pompeo, Libya Konferansı'nın en azından gelecekte daha az silah sisteminin ve daha az silahlı birliğin ülkeye ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti. Pompeo, konferans katılımcılarının siyasi çözüme ulaşılması isteğini gösterdiklerine de dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konferans sonuçlarına ilişkin umutlu konuşmadı. Libya'daki çatışma tarafları arasında "ciddi" bir diyaloğun sağlanamadığını belirten Lavrov, "Taraflar arasında ciddi ve kalıcı bir diyaloğu sağlamayı henüz başaramadığımız açık" şeklinde konuştu. Berlin'den ayrılmadan önce konferans sonuçlarını değerlendiren Lavrov, tarafların en azından ileriye doğru "küçük bir adım" attığını ve konferansın bu nedenle "çok faydalı" olduğunu belirtti.