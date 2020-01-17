Libya krizi: Ateşkes neden olmadı, Ankara'nın beklentisi ne?

Türkiye, işte bu şartlar altında Trablus hükümetine yardım etmek için askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması da imzaladı ve asker gönderme kararı aldı.

Ancak ülkenin yüzde 75'ini kontrol eden Hafter, Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a ve oradaki yönetime karşı harekât yürütüyor.

Peki 12 Ocak'ta yürürlüğe giren geçici ateşkes yürürlükte olduğu halde Hafter neden Moskova'yı terk etti?

2014'ten bu yana ülkede hakimiyet kurmak isteyen General Halife Hafter önce süre istedi ve Libya'ya döndü. Ardından anlaşmayı imzalamayacağını duyurdu.

Ancak metni sadece, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği ve Türkiye, Katar ve İtalya'nın desteğini alan başkent Trablus'taki hükümetin başkanı Fayez el Sarraj imzaladı.

Moskova'da hafta başında bir araya gelen Libya'daki savaşın tarafları, Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda bir ateşkes metni üzerinde uzlaştı.

Ateşkesle Türkiye, Trablus hükümetinin kalıcılığını bir süre daha garanti altına almayı hedefliyor.

Ancak kalıcı ateşkes sağlansa bile, güvenlik anlaşması ve TBMM'den geçen tezkere kapsamında Sarraj hükümetine eğitim ve danışmanlık desteği vermek üzere, muharip olmayan güçlerini Libya'ya gönderme konusunda kararlı.

Hafter'in arkasında en büyük silah ve para gücü olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ise, Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız.

Görüşmelere yakın kaynakların BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, geçici ateşkes anlaşması kabul edilirken, Moskova'da yapılacak görüşmelere "Türkiye'nin Libya'ya asker göndermemesi" ve "tarafların bulunduğu konumu koruması" şartıyla giden Hafter'in, bu şartları yumuşatması da arkasındaki güçlere, yani Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye bağlıydı.

Bu üç ülkenin istihbarat örgütlerinden üst düzey temsilciler de Moskova'daki görüşmelere katıldı.

Anlaşma metnine Hafter'in Trablus çevresindeki birliklerini çekme şartının eklenmesi ve Ankara'nın Trablus hükümetiyle imzaladığı askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasının yürürlükte kalacak olması, Hafter'in ilk aşamada imza atmamasına yol açtı.