Libya krizi - İtalya medyası: Başbakan Conte, Türkiye'de Erdoğan'a General Hafter'in mesajını iletecek

Gazeteye göre Conte Ortadoğu gezisinde, Libya'daki çatışmanın iki tarafının da destekçileriyle görüşerek "ateşkesi teşvik etmeye" çalışacak.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya kriziyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki hafta Orta Doğu turuna çıkacak. Conte Pazartesi günü Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İtalyan La Stampa gazetesi, Conte'nin Erdoğan'a, General Halife Hafter'in "Türkiye'nin asker çekmesi şartıyla ateşkese hazır olduğu" mesajını ileteceğini yazdı.

Libya'da siyasi çözüme kapı aralamak amacıyla, "Ülkedeki farklı grupların üzerinde uzlaşacağı üçüncü bir kişinin belirlenmesi tezi" de ele alınacak. Conte, Çarşamba günü Roma'da görüştüğü General Halife Hafter'in pozisyonunu da Türkiye'ye iletecek. Gazeteye göre Hafter, Conte ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'dan askerlerini geri çekmesi şartıyla ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını söyledi.

La Stampa: Libya'da Sarraj için '**onurlu bir çıkış**' formülü aranı**yor**

La Stampa gazetesi de, Conte'nin Türkiye ziyaretinde Hafter'in bu mesajını ileteceğini yazdı. La Stampa, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarraj için "onurlu bir çıkış" formülü aranması ve "çatışmaların sona ermesini garanti edebilecek üçüncü bir isim bulunması" fikrinin Avrupa diplomatik çevrelerinde gittikçe beğeni kazandığını da vurguladı. La Stampa "Bu senaryo Türkler tarafından da dışlanmıyor" diye yazdı.

'Diplomatik gafın yaraları sarılmadı'

Corriere della Sera gazetesi de, Başbakan Conte'nin Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretlerini, İtalya'nın Libya'da "ikincil olmayan bir rol üstlenme girişimi" diye niteledi. Gazete, İtalyan hükümetinin önceki günkü "diplomatik gafının" yaralarının hala sarılmadığını da vurguladı.