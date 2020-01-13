Libya Krizi: Sarraj Ateşkesi İmzaladı Hafter Süre İstedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da koşulsuz ve açık uçlu bir ateşkes anlaşmasına varmak için yapılan görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını ancak kesin bir sonuca varılamadığını söyledi.
Taslak metin neler içeriyor?
Moskova’daki Libya görüşmesinde ateşkes konusunda bir taslak metin oluşturuldu. Rus haber ajansı RIA’nın bildirdiğine göre, taslak metinde iki tarafın Trablus ve diğer kentlerde durumu istikrara kavuşturmak için adımlar atmayı planladığı belirtiliyor. Metinde, iki tarafa saldırı amaçlı tüm askeri eylemleri sonlandırma çağrısı yapılıyor. Çatışan taraflar arasında temas hattını belirlemek üzere askeri bir komisyonun oluşturulması çağrısını da içeren metinde, iki tarafın da koşulsuz ve açık uçlu bir ateşkesi desteklediği kaydediliyor.
Moskova’daki görüşmeler kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rus muhataplarıyla bir araya geldi.
Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmadaki bazı tarafların ateşkes anlaşmasına imza attığını ancak doğudaki Libya Ulusal Ordusu grubunun komutanı Halife Hafter’ın durumu değerlendirmek için biraz daha zaman istediğini belirtti.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayez El Sarraj tarafının ise taslak metni imzaladığı açıklandı.
Çavuşoğlu: "Rusya'yla çalışmaya devam edeceğiz"
Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Hafter’in anlaşmayı gözden geçirmek için Salı sabahına kadar süre talep ettiğini kaydetti. AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, “Yarın sabah Hafter tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Serrac ve Hafter tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdünü yerine getireceklerdir. Ondan sonra ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, Berlin ve BM çabaları dahil, neticeye ulaşılması için biz Rusya ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Rus bakan Lavrov da, Sarraj tarafından da olumlu bir karar çıkacağını ifade ederek, Türkiye ve Rusya’nın şu anda üzerinde görüşülen anlaşmaların uygulanması için taraflara gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Moskova, Libya’daki savaşan tarafların liderleri arasında dolaylı barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Rusya, tarafları 9 aydır süren iç savaşı sona erdirmek için bağlayıcı bir ateşkes anlaşması imzalamaya ve böylece bu Kuzey afrika ülkesine istikrar getirecek bir çözümün zeminini hazırlamaya çağırıyor.
Haftasonunda iki taraf da ateşkese bağlı kalacaklarını beyan etmişti.
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