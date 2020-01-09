Libya krizi toplantısından Türkiye’ye eleştiri

Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs dışişleri bakanları iç savaşın devam ettiği Libya'da siyasi çözüm çağrısında bulundu. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği (AB) üyesi dört ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle başkent Kahire'de bir araya geldi.

Libya'daki çatışmaların son bulması gerektiğini belirten Şükri, Türkiye ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında kasım ayında imzalanan "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini savundu. "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin önünü açan ilk somut gelişme olmuştu. Şükri, Ankara'nın tavrını "uluslararası çabalara karşı bir darbe” olarak nitelendirdi.

Mısır Libya'daki iç savaşta ülkenin doğusu başta olmak üzere büyük bölümünü kontrolü altında tutan ve Fayiz es Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile savaşan, General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nu destekliyor.