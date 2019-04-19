"Libya krizini aşmanın en iyi yolu siyasi süreç"

RABAT (AA) - Fas, siyasi sürecin devam etmesinin Libya için en iyi çözüm olduğunu, askeri seçeneğin ise durumu daha karmaşık hale getirdiğini açıkladı.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Libya'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halfi, Fas'ın Libya'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirterek, özellikle askeri gerginliğin tırmanmasının insani durumu kötü bir şekilde etkilediğini, ülkenin istikrarına ve güvenliğine zarar verdiğini dile getirdi.

Siyasi çözümün Libya için en iyi yol olduğunu vurgulayan Halfi, askeri mücadele seçeneğinin durumu daha da kötüleştirdiğini Fas'ın taraflar arasında yapılacak herhangi bir uzlaşıya katkı sağlayabileceğini söyledi.

Halfi, Libyalıların üzerinde uzlaştığı tek anlaşma olan Suheyrat Anlaşması dahil tüm girişimlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası sistemin Libya'nın demokrasiye geçişini amaçladığını ifade etti.

- Suheyrat Anlaşması