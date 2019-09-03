Libya Mitiga Havaalanı'na saldırılar

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen saldırılarla ilgili tüm bilgileri BM Güvenlik Konseyi'ne ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ileteceğini açıkladı.

Selame, Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda Ulaştırma Bakanı Milad Matuk ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Selame, Mitiga Havaalanı'nda her gün panik yaşandığını ve bu nedenle çalıştırılamayacağını, bu durumun yasal ve normal olmadığını söyledi.

Sivillerin bulunduğu bölgelerin rastgele hedef alınmasının "zaman aşımına uğramayacak bir savaş suçu" olduğunu vurgulayan Selame, "Yasalarla korunan bir hak vardır, o da Libya içinde ve dışında seyahat etme hakkıdır. Hiç kimse bu hakkı ihlal edemez. Dolayısıyla rastgele bombalamalar kabul edilemez ve kınanmaktadır. Bu durumu BM Güvenlik Konseyi üyelerinin tamamına ve UCM Başsavcısının ofisine ileteceğiz." dedi.