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Libya Müftüsü'nden Müslümanlara "hac ve umre" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani: "Bir kez hac veya umre yapanlar, Müslümanların çocuklarını öldürmeleri için Suudi Arabistan yönetimine daha fazla para kazandırmamak adına ikinci kez hac veya umreye gitmemeli. Hac ve umre için birden çok yapılacak ziyaretlerin, sevaplarından çok günahları olur"

İSTANBUL (AA) - Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Suudi Arabistan yönetiminin Müslümanların ibadetlerinden kazandığı geliri bozgunculuk için kullandığını belirterek, Müslümanlara birden fazla hac veya umre yapmamaları çağrısında bulundu.

Şeyh Gıryani, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Libya'nın yanı sıra pek çok İslam ülkesine müdahale eden Suudi Arabistan'a daha fazla para kazandırmamak için Müslümanlardan birden çok hac veya umre yapmamalarını istedi.

Müslümanlara yaptığı çağrıda Şeyh Gıryani, şunları kaydetti:

"Hac ve umreye gidenlere sesleniyorum: Bir kez hac veya umre yapanlar, Müslümanların çocuklarını öldürmeleri için Suudi Arabistan yönetimine daha fazla para kazandırmamak adına ikinci kez hac veya umreye gitmemeli. Yemen ve Libya'da Müslümanları öldüren bunlar, daha Sudan, Cezayir ve Tunus'ta da öldürmeye devam edecekler."

Suudi Arabistan yönetiminin elindeki paralarla, yeryüzünün her tarafında bozgunculuk çabalarında bulunduğunu iddia eden Şeyh Gıryani, "Hac ve umre için birden çok yapılacak ziyaretlerin, sevaplarından çok günahları olur. Bu fetvanın sorumluluğunu da Allah katında vermeye hazırım." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı Arap ülkeleri ile kurduğu koalisyonla 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'e müdahale eden Suudi Arabistan ve müttefikleri, son dönemde de Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçleri desteklemekle suçlanıyor.

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hac ve umre Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani Lübya Suudi Arabistan

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