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  4. Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı

Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesindeki çalıştayda Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutları kapsamlı bir şekilde ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem" çalıştayı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.

Hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımların da değerlendirildiği çalıştaya, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem"

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