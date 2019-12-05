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Libya Mutabakatı, komisyonda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 14:12 | Son Güncelleme

LİBYA ile imzalanan 'Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması' TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.  TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile yapılan mutabakat muhtırasını görüşmek üzere Komisyon Başkanı Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- LİBYA ile imzalanan 'Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması' TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.
TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile yapılan mutabakat muhtırasını görüşmek üzere Komisyon Başkanı Volkan Bozkır başkanlığında toplandı. Komisyona katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı haklarının olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'de tek taraflı oldu bittilere hiç bir zaman müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Gerek uluslararası hukuktan kaynaklanan, Uluslararası Adalet Divanı içtihatları gerekse Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklı haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Nitekim önce 2004 yılında daha sonra da geçtiğimiz ay Kasım 2019 itibarıyla Birleşmiş Milletler'de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızı kayda geçirdik. Kayda geçirdikten sonra Libya'da uzun süredir devam eden ortak çıkarlarımızı ulusal mutabakat hükümeti ile birlikte istişare etmekteydik. 2009 yılından beri Libya ile bir takım görüşmelerimiz olmuştu. Bu görüşmeleri yasal bir zemine kavuşturarak, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sayın Saraç'ın 27 Kasım'da ülkemizi ziyareti vesilesiyle imzaladığımız mutabakat muhtırası ile birlikte kayda geçirmiş ve uluslararası topluma da önemli bir mesaj vermiş olduk" diye konuştu.
Karacılık ve Denizcilik Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Yunanistan'ın son 10 yılda Girit'in güneyinde ruhsat sahaları verdiğini anımsatarak Libya'nın deniz yetki alanlarına ilişkin haklarını görmezden gelindiğini ifade etti. Erciyes, "Anlaşmamız Libya'nın savunduğu sınır hattının en kuzey doğusuna tekabül ediyor. Libya kendi iddiasına göre 101 bin kilometre karelik bölgede kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge var. Anlaşma ülkemizin hukuki tezlerine destek veriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin batı sınırları netleştirilmiş oldu" dedi.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından komisyonda Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması kabul edildi. Mutabakat bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek

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