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Libya mutabakatı TBMM'de kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 125'e karşı 269 oyla kabul edildi TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Besti KARALAR-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 125'e karşı 269 oyla kabul edildi
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, mutabakat muhtırası teklifi görüşüldü. CHP, İYİ Parti ve HDP, teklife karşı çıktı. İYİ Parti grubu adına konuşan Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, "Libya’daki iç savaşın barışçı çözümü amacıyla Berlin Konferansı girişimine destek olunmalı, barış süreci desteklenmelidir. Ancak bu mutabakat muhtırası ve iktidar cenahından yapılan açıklamalara bakıldığında adeta bir tezkereye gerek kalmaksızın Libya’ya gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının sevkine hazırlık yapıldığı izlenimi edinilmektedir. Bu millet, Atatürk’ün önderliğinde Sevr’i ilanihaye tasfiye etmiştir. Sevr, bizim için porselen üretimi merkezinden ibarettir. Mevcut koşullar altında biz, İYİ Parti olarak Libya’yla yapılan Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası’na ulusal çıkarlarımıza atfettiğimiz önem doğrultusunda karşı çıkıyoruz" dedi.
CHP'DEN TEPKİ
CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz de Libya mutabakatına karşı çıktıklarını ifade ederek, "Bu kanun teklifini geri çekin, yoksa Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının ihlal edilmesini onaylamış olacaksınız. Bu kanun teklifini geri çekin, yoksa ihvan saplantınız yüzünden evlatlarımızın uzak coğrafyalarda ölümüne neden olacaksınız. Bu kanun teklifini geri çekin, yoksa Türkiye’nin bölge ülkeleri Rusya ve Fransa’nın karşımızda olacağı bir savaşa girmesine yol açacaksınız. Bu kanun teklifini geri çekin, yoksa ileride tarih önünde sorumlu olacaksınız" diye konuştu.
AK PARTİ'DEN MUHALEFETE CEVAP
AK Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Libya mutabakat teklifini savunarak, muhalefetin eleştirilerine cevap verdi. Bozkır, "Libya'yla imzaladığımız Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının aralık ayı başında yüce Meclisimizde, büyük bir destekle onaylanmasıyla bu konuda birlikte hareket etme irademizi tüm dünyaya duyurduk. Varılan bu tarihî nitelikteki ve son derece önemli mutabakatla Doğu Akdeniz'de ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Libya'nın mevcudiyetini ve egemenlik haklarını görmezden gelenlerin planlarını da akamete uğrattık. Türkiye olarak, başından beri Libya'da askerî bir çözümün mümkün olmadığını ve mevcut sorunların ancak BM himayesinde Libyalı tüm kesimlerin katılımıyla ve bizzat Libyalılar tarafından yürütülecek bir siyasi süreçle kalıcı bir çözüme kavuşabileceğini savunduk. Uluslararası camiaya da Libya'daki tüm muhataplarımıza da bu yönde mesajlar verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.
MHP Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de, mutabakat muhtırasına destek verdiklerini açıkladı. Görüşmeler sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalar da yaşandı.
KABUL EDİLDİ
Yapılan oylama sonunda Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, 125'e karşı 269 oyla kabul edildi. Mutabakat muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya'da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.
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