Libya: New York Times'a göre Türkiye, çarpıcı kazanımlarıyla ülkede belirleyici güç oldu

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan bir haberde, Türk**iye destekli güçlerin Libya'da bu hafta elde ettiği zaferlerin, General Halife Hafter'in planlarına büyük darbe vurduğu yorumu yapıldı. Haberde, "bu zaferlerin Türkiye'nin Libya'da vekalet savaşı veren yabancı ülkeler arasında belirleyici bir güç olarak yerini alışına işaret ettiği" vurgulandı.** NYT'nin haberinde, "Türk ateş gücüyle desteklenen Libyalı savaşçıların başkent Trablus'taki büyük bir hava üssünü ele geçirdiği" belirtiliyor. Haberde ayrıca "Hafter güçlerinin eline yeni ulaşan Rus hava savunma sistemlerinin İHA'larla yok edildiği" ve Perşembe günkü saldırıyla, Trablus'un güneyindeki önemli bir bölgeden de çıkartıldıkları kaydediliyor. NYT'nin haberi şöyle devam ediyor: "Zaferler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak'ta asker ve silahlı İHA'lar göndermesine kadar, zayıf ve Hafter güçleri tarafından etrafı sarılmış görünen Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetinin kaderini, çarpıcı bir şekilde değiştirdi. Bu, Türkiye'nin 100 yıldan uzun süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden bu yana, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesine yaptığı en güçlü müdahaleydi."

'Türkiye'nin Libyası' Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin bir brifinginin "Artık Türkiye'nin Libyası oldu" başlığını taşıdığını söyleyen New York Times, "Hafter'in bir yıldan uzun süre önce Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu destekçilerini Libya'nın geleceğinde önemli bir rol oynama konumu sağladığını" vurguluyor. Ancak gazete, geçen Çarşamba günü Trablus hükümetine sadık güçlerin ele geçirdikleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin satın aldığı, Rus malı bir hava savunma sistemiyle geçit töreni yaptıkları ve bunun Hafter'in en güçlü iki dış destekçisini hedef alan bir aşağılama olduğunu kaydediyor. Hafter güçlerinin daha sonra da, başkent Trablus'a 100 kilometre mesafedeki, küçük ama stratejik açıdan önemli Asaba'dan sürüldükleri vurgulanıyor. 'Tam bir vekalet savaşı' Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın Güvenlik Konseyi'ni, dış güçlerin sağladığı silahlar, savaş uçakları ve paralı askerlerle artan çatışmaların, Libya'daki çatışmaları tam bir vekalet savaşına dönüştürdüğü uyarısını yaptığı belirtiliyor.

Haber şu satırlarla devam ediyor; "Türkiye'nin etkileyici kazanımları savaşın gidişatını değiştirmiş gibi görünse de, kesinlikle nihai değil. Libya'daki oyuncuların kaderleri, Albay Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana çok değişti. Kendini mareşal ilan eden ve bir dönem CIA'ye çalışan 76 yaşındaki Hafter, Trablus'taki Türk hedeflerine karşı, hava kuvvetleri komutanının deyimiyle 'Libya tarihindeki en büyük hava saldırısıyla' misillemede bulunacağını söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr El-Caruşi yayımladığı videoda 'Tüm kentlerdeki tüm Türk mevzileri ve çıkarları hava kuvvetleri jetlerimiz için meşru hedeftir' dedi." New York Times gerçekte, Hafter'in bir sonraki adımının, Moskova, Kahire ve Abu Dabi'deki destekçileri tarafından belirleneceğini vurguluyor. Suriye'den giden jetler Trablus hükümetinin İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın Bloomberg'e yaptğı açıklamada, sekiz Sovyetler döneminden kalma jet ve iki daha yeni Rus savaş uçağının Hafter'e destek vermek için Suriye'den Libya'ya gönderildiğini söylediği aktarılıyor.

Bir Avrupalı yetkilinin de benzer bilgiler aldıklarını, ancak jetlerin Suriye'ye mi, yoksa Rusya'ya mı ait olduğunun belirsiz olduğunu söylediği belirtiliyor. New York Times, herhangi bir gizli askeri müdahalenin, "şimdiye kadar Libya'daki nüfuzunu Kremlin'le yakın bağlantıları olan özel güvenlik şirketinin gönderdiği ve Hafter'in geçen sonbahar aylarındaki ilerlemesinde büyük rol oynayan paralı askerler üzerinden hissetiren Moskova adına çatışmalara önemli bir müdahale olacağını" vurguluyor. Avrupalı yetkilinin de, "savaş uçaklarının büyük olasılıkla Kremlin'in müdahalesini yavaşlatması ve müzakere yoluyla çözüme geri dönülmesi için Türkiye'ye gönderilen bir mesaj olduğunu" kaydediyor. Rusya'nın bu haberler üzerine yorum yapmadığı, ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rus Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, iki ülkenin taraflara derhal ateşkes ilan edilmesi ve BM önderliğindeki siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yapıldığı vurgulanıyor.