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Libya'nın Trablus şehrindeki ABD büyükelçiği füze ile vuruldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 21:18 | Son Güncelleme

Libya'nın Trablus şehrinde devam eden çatışmalar sırasında ABD'nin Büyükelçiliği yakınına füze düşmesi sonucu bina çevresinde yangın çıktı. Büyükelçilik çevresinde de silah sesleri de duyuldu.

Libya'nın Trablus şehrindeki ABD büyükelçiği füze ile vuruldu!

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği çevresinde büyük yangının çıktığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Trablus’ta silahlı gruplar arasında devam eden çatışmalar sırasında ABD'nin Büyükelçiliği binasının yakınlarına füze düşmesinin üzerine bina çevresinde büyük yangının bir çıktığını aktardı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Büyükelçiliği çevresinde de silah sesleri de duyuldu. Libya Ulusal Güvenlik Kurumu, çıkan yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

27 Ağustos'tan bu yana Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Ağır ve orta dereceli silahların kullanıldığı çatışmalarda en az 50 kişinin hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus ABD füze

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