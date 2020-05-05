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Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine operasyon

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 02:57 | Son Güncelleme

Libya Ordusu hava unsurları başkent Trablus’un güneyindeki Gariyat bölgesinde darbeci lider Halife Hafter milislerine ait 2 araca hava operasyonu düzenledi.

Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine operasyon

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ordusu hava unsurları saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan askeri araç ve bir ikmal kamyonunu vurdu.

Hava operasyonunun başkent Trablus’un yaklaşık 270 kilometre güneyinde bulunan Gariyat bölgesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Kununu, ölü ve yaralılar hakkında bilgi vermedi.

HAFTER MİLİSLERİ BAŞKENTİN GÜNEYİNE ROKET ATTI

Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Trablus merkezli Fabruary televizyon kanalı, Hafter milislerinin gece yarısından sonra başkentin El-Hadba bölgesine Grad roketleri ile saldırı düzenlediği duyurdu. (AA)

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