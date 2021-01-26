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Libya ordusuna Mehmetçik eli

26.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Mehmetçik, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşmasına yönelik verdiği destek kapsamında bugüne kadar 18 farklı eğitim programında bin 300 civarında personel eğitimini tamamlandı.

Mehmetçik, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşmasına yönelik verdiği destek kapsamında bugüne kadar 18 farklı eğitim programında bin 300 civarında personel eğitimini tamamlandı. Libya’daki merkezlerde bin 100 askerin eğitimi devam ederken, TSK’ya bağlı eğitim merkezlerinde ve okullarda bugüne kadar eğitim alan bin civarında Libyalı asker de ülkelerine dönerek görevlerine başladı.
Türkiye ile Libya’nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti Libya Milli Mutabakat Hükümeti arasında 26 Aralık 2019’da imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya ordusunu eğitmeye devam ediyor. Bunların yanı sıra Mehmetçik ülkede sağlık, insani yardım, askeri eğitim ve danışmanlık ile mayın temizleme desteği de sağlıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları verdiği eğitimlerde Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin terörle mücadele eğitimine kadar pek çok farklı alanda uluslararası standartlara ulaştırılması amaçlanıyor. Libya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu birçok malzeme de hibe edilerek ordunun yeniden teşkilatlanmasına katkı sağlanıyor. Libya ordusunun gelecekte komuta kademesinde görev alacak öğrenciler de Türkiye’de harp okullarında yetiştiriliyor. Darbeci Hafter’in bombaladığı Trablus Kara Harp Okulunda öğrenimleri yarıda kalan öğrencilerin bir kısmı da Türkiye’de eğitimlerini sürdürüyor.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim merkezlerinde ve okullarda bugüne kadar eğitim alan bin civarında Libyalı asker ülkelerine dönerek görevlerine başladı. Halihazırda 200 civarında personelin ülkemizde çeşitli alanlardaki eğitimleri devam ediyor.

18 farklı eğitim programı
TSK’nın Libya Görev Grubu Komutanlığı da Libya Kara Kuvvetleri personeline havan, tank, hava savunma gibi teknik eğitimlerle birlikte temel muharebe eğitimleri veriyor. Deniz Kuvvetleri personeline ise seyir, gemi onarım ve deniz temel eğitimleri sağlanıyor. Bugüne kadar 18 farklı eğitim programında bin 300 civarında Libyalı personelin eğitimi tamamlanırken, bin 100 askerin eğitimi Libya’daki eğitim merkezlerinde devam ediyor. Libya’nın meşru Hükümeti ile imzalanan anlaşma uyarınca TSK bugüne kadar verdiği eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Libya Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına destek olurken bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına da en somut katkıları sunuyor.

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