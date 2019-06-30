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Libya Ordusunun iddiası: “Alıkonulan Türklerden haberimiz yok”

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

İsyancı Libya Milli Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, 6 Türk’ün alıkonulduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını iddia etti.İsyancı Libya Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, General Halife Hafter’e bağlı milislerin 6 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili açıklama yaptı.

İsyancı Libya Milli Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, 6 Türk’ün alıkonulduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını iddia etti.
İsyancı Libya Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, General Halife Hafter’e bağlı milislerin 6 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili açıklama yaptı. El-Mismari, “Türklerin alıkonmasından haberimiz yok” dedi.
El-Mismari, Libya topraklarında herhangi bir Türk vatandaşın gözaltına alındığı takdirde ordu tarafından zaten duyurulacağını söyledi.
El-Mismari, yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye’yi hedef göstererek, “Biz şu anda teröre ve teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Komşu ülkelerden ve Arap Birliği’nden Türkiye tehdidine karşı duruşunu belli etmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Hafter geçtiğimiz Nisan ayında, Libya hükümetini tanımadığını açıklamış ve silahlı mücadele çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından başkent Trablus’a saldıran Libya Milli Ordusu’nun çıkardığı çatışmalarda bugüne kadar 650’den fazla insan hayatını kaybetti.

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