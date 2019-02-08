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Libya Petrol Kurumundan Şerare'de "çatışmadan kaçınma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de yaşanan askeri hareketlilikte tüm taraflara "çatışmadan kaçınma" çağrısı yaptı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki en büyük petrol tesisi Şerare'de yaşanan askeri hareketlilik karşısında tüm taraflara "çatışmadan kaçınma çağrısı" yaptı.

Kurumun Başkanı Mustafa Sanallah yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de yaşanan askeri hareketliliğe işaret ederek "Çalışanlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Tüm tarafları, çatışmadan ve bu önemli tesisi siyasileştirmekten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanallah, açıklamasında, petrol sahasında güvenlik durumu normale dönene kadar "saha üzerindeki mücbir sebep kararını kaldırmayacaklarını ve üretimin başlamayacağını" vurguladı.

General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup, ülkenin güneyinde başlattığı askeri operasyonda Şerare petrol sahasının kontrolünü ele geçirdiğini açıklarken, güneydeki tüm ticari ve sivil uçuşların kendilerinden izin çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini duyurmuştu.

Libya Ulusal Ordusu ayrıca Libya Ulusal Petrol Kurumuna "tesis üzerindeki mücbir sebep kararını kaldırarak üretimin başlatılması" çağrısı yapmıştı.

- Ülkenin güneyinde tansiyon yükseliyor

Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana rakip güçlerin iktidar mücadelesi verdiği Libya'da son dönemde yeni çekişme alanı olarak ülkenin güneyi öne çıktı.

General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Hafter birliklerinin özellikle Sabha kentinde kendilerine karşı çıkan yerel aşiretlere karşı "alıkoyma ve yargısız infaza varan insan hakları ihlalleri yaptıklarına" ilişkin bölgeden haberler gelmişti.

Libya, 2011 yılındaki devrimden bu yana farklı siyasi gruplar ve silahlı uzantılarının iktidar, meşruiyet, doğal ve ekonomik kaynakları elde etme mücadelelerine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Hafter'in operasyon başlattığı bölgelere yeni bir komutan atamıştı.

UMH ayrıca Hafter'in operasyonlarını kınayarak bölgedeki tüm askeri hareketliliğin durdurulması çağrısı yapmıştı.

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