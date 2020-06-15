Libya: Rusya ve Türkiye arasında yapılacak görüşmeler neden ertelendi?

Çavuşoğlu: Siyasi sürecin detaylarını biraz daha konuşmak lazım BBC Türkçe'ye konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye ile Rusya'nın temel prensipler konusunda görüş ayrılığı yaşamadığını, iki tarafın da ateşkesten yana olduğunu ancak ateşkesin kalıcı olması için atılacak adımlar konusunda henüz uzlaşma sağlanmadığını söyledi. Ankara'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, detaylarda uzlaşmaya varıldığı zaman Lavrov'la bir araya geleceklerini açıkladı:

"Burada özellikle ateşkesin kalıcı olması için, ayrıca ateşkes sonrası atılacak adımların detaylı şekilde belirlenmesi için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesinin daha faydalı olacağına karar verdik." Çavuşoğlu, daha önce Moskova ve Ankara'nın uzlaştığı ateşkes anlaşmalarına Libya'daki tarafların onay vermediğini de hatırlattı: "Türkiye ve Rusya'nın Libyalılarla hiç müzakere etmeden, özellikle meşru yönetimin olurunu almadan karar vermesi gerçekçi olmayabiliyor." Türkiye'nin desteklediği UMH'nin Sirte kentini yeniden alma planının Lavrov'un kararında etkili olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Bingazi ile başkent Trablus'un ortasında yer alan Sirte, enerji kaynaklarına yakınlığı nedeniyle stratejik açıdan önemli bir kent. Ayrıca Rusya'nın Sirte güneyindeki Cufra Hava Üssü'nü kullanmak istediği bildiriliyor. Rusya, Kahire Deklarasyonu'nu mu masaya getirdi? 4 Haziran'da Libya'nın başkenti Trablus'un tamamen kontrol altına alındığını duyuran Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Feyiz es-Serrac, aynı gün Ankara'ya gitmişti. Serrac ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenledikleri ortak basın toplantısında, General Halife Hafter'le müzakere masasına oturmayacaklarını söylemişlerdi.

Ankara ve Trablus, Hafter’le müzakereye kapıları kapattı

Libya'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi? Bu ziyaretin hemen ardından Hafter, Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yle görüştü. 6 Haziran'da bir basın toplantısı düzenleyen Sisi ve Hafter, Libya'da 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren ateşkes ilan edilmesi ve "yabancı milislerin ülkeyi terk etmesi" çağrısı yaptı. Deklarasyonda yeni bir Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi seçilmesi çağrısı da yer aldı. Basın toplantısının ardından Mısır'da hükümete yakın gazete ve televizyonlar, Türkiye'nin gönderdiği Suriyeli muhalif savaşçıların "Libya'nın toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını" iddia etti. Sisi, Birleşmiş Milletler'i de Cenevre'de barış müzakerelerine tekrar başlamaya çağırdı ve konuşmasında, "Libya'daki krize askeri çözümde ısrar edenler konusunda uluslararası toplumu uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. Ankara'da bu deklarasyon "gerçekçi değil ve samimiyetsiz" olarak değerlendiriliyor. Rusya ise Kahire Deklarasyonu'na destek açıklaması yaptı. Bu açıklamadan bir hafta sonra da Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından bir heyet Ankara'ya gelerek Türkiye ile ateşkesin detaylarını görüştü.