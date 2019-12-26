Libya: Savaş şiddetlenirse Türkiye'den yardım isteyeceğiz

Rusya'dan ise "üçüncü ülkelerin müdahalesinin çözüme katkı sağlamayacağı" açıklaması geldi.Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent çevresinde çatışmalar şiddetlendiği takdirde Türkiye'den resmen askeri destek isteyebileceğini açıkladı. Trablus merkezli hükümetin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "Eğer durum gerginleşirse, Trablus ve sakinlerini savunma hakkına sahibiz" dedi. Başağa, "Bize askeri destek sağlamasının yanı sıra paralı güçleri alt etmek için Türk hükümetine resmen başvuruda bulanacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Libya'ya asker gönderilmesi konusunda açıklamalarda bulunarak, konuyla ilgili tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını söyledi. "Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclise sunacağız" diyen Erdoğan, "Ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" şeklinde konuştu.

General Halife Hafter komutasındaki Ulusal Libya Ordusu'na destek veren Rusya gibi ülkelerin Türkiye'nin bu adımına karşı çıktığını ifade eden Erdoğan, "Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu" ifadesini kullandı.