Libya Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan AB’ye çağrı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih uluslararası toplumu, Birlemiş Milletler tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen, Fayiz el Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) tanımaktan vazgeçmesi için harekete geçirmeye çalışıyor.

Aguila Saleh Cumartesi günü Lefkoşa’ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Libya parlamentosu önümüzdeki günlerde bu hükümetin uluslararası alanda tanınmasının önüne geçmek için bazı adımlar atacaktır" diye konuştu.

Salih’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’ten bu bağlamda Avrupa Birliği’ne UMK’yi tanımaktan vazgeçmesi için bir mesaj iletmesini istediğini kaydetti. Salih yeni ve gerek halk, gerekse Libya Temsilciler Meclisi’nin desteklediği bir hükümet kurma zamanının geldiğini söyledi.

Yönetim kaosu

Kuzey Afrika ülkesi Libya’da, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana yönetim konusunda kaos yaşanıyor. Trablus merkezli uluslararası tanınan, Fayiz el Sarac liderliğindeki UMH ülkenin büyük bölümünün kontrolüne sahip değil. Ülkenin doğusunda Tobruk merkezli ikinci bir hükümet Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduruyor. General Halife Hafter’e bağlı güçler Nisan ayından bu yana Trablus’un kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyor.