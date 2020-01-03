Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un olağanüstü çağrısıyla Meclis dün toplandı. Saat 14:00 başlayan görüşmede Libya tezkeresi 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi. Böylece Türk askerinin Libya'ya gitmesinin önünde engel kalmamış oldu.

LİBYA TEZKERESİ ANKETİ



Metropoll Araştırma, yaptığı anketle Türk halkına "Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Soru yöneltilenlerden yüzde 37.7'si tezkereyi onaylarım, yüzde 49.7'si onaylamam derken 12.7'si ise kararsız olduğunu belirtti.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 325 oyla kabul edildi. Tezkereye 184 ret oyu verildi. #MetropollTürkiyeninNabzı Aralık ayında Türkiye kamuoyunun konuya bakışını inceledi. @metropoll pic.twitter.com/9wffORoLqf — MetroPOLL Arastirma (@metropoll) January 3, 2020



