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  4. Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Türk askerinin Libya'ya gitmesinin önünü açan tezkere dün, TBMM'de kabul edildi. Tezkerinin kabul edilmesinin ardından yapılan bir anketle kamuoyundaki yansıması da ortaya çıktı.

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un olağanüstü çağrısıyla Meclis dün toplandı. Saat 14:00 başlayan görüşmede Libya tezkeresi 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi. Böylece Türk askerinin Libya'ya gitmesinin önünde engel kalmamış oldu.

LİBYA TEZKERESİ ANKETİ

Metropoll Araştırma, yaptığı anketle Türk halkına "Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Soru yöneltilenlerden yüzde 37.7'si tezkereyi onaylarım, yüzde 49.7'si onaylamam derken 12.7'si ise kararsız olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Libya tezkere Türkiye

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Onaylayanlar gidebilir sorun yok!!
Anket kimlerle yapılmış çok merak ediyorum hahaahha
Şu anketleri bi biz görmüyoruz halk olara
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