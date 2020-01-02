Libya Tezkeresi Bugün TBMM Genel Kurulu Gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Hükümeti’ne, Türkiye’nin Libya’daki mevcut sıcak çatışmaya “muharip güç” göndermesinin kapısını açacak Cumhurbaşkanlığı’nın Libya Tezkeresi bugün, TBMM Genel Kurulu’nda saat 14.00 itibariyle görüşülecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yöneteceği oturumda, Türkiye’nin 1 Mart 2003’te ABD’nin Irak operasyonunu destekleme amaçlı tezkere görüşmesine benzer nitelikte TBMM Genel Kurulu’nda bugün, kritik öneme sahip Libya tezkeresi oylaması yapılacak. TBMM, AKP içerisinden de “hayır” oyu kullanılmasıyla Irak için 2003’te tezkereye vize vermemişti. Ancak bugün AKP’de kırılma beklenmediği gibi normal koşullarda MHP’nin de desteğiyle Türk Hükümeti tezkere için yeterli oy çoğunluğuna sahip durumda. TBMM Genel Kurulu, normalde 8 Ocak’ta mesaisine başlayacaktı ancak Libya tezkeresi için bugün Şentop’un çağrısıyla olağanüstü toplanıyor. TBMM Genel Kurulu’nda en son 8 Ekim’de Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesi konusunda hükümete yetki verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin süresi bir yıl daha uzatılmıştı. O günkü oylamada, tezkere AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi. Tezkereye HDP ret oyu kullandı. O tezkere kapsamında, uzun yıllardır devam ettirildiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi sürüyor.

Hükümete tezkere vizesi verilmesi için TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamada salondaki “salt çoğunluk” yani salondaki milletvekili sayısının yarısından bir kişi fazlası tarafından kadar “kabul” oyu verilmesi yeterli oluyor. Ana muhalefet partisi CHP, Irak ve Suriye tezkerelerinden farklı olarak Libya tezkeresini “milli çıkarlara aykırı” olarak değerlendirerek, “red” oyu vermeyi planlıyor. Bu noktada Millet İttifakı’nın iki temel ortağı CHP ve İyi Parti’de görüş ayrılığı olup olmayacağı AKP açısından en önemli husus olarak değerlendirilmekte. En son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Aralık günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ayrı ayrı ziyaret ederek tezkereye “kabul” oyu verilmesini istemişti. O gün Kılıçdaroğlu ise, ittifak ortağı Akşener ve ardından da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek Libya tezkeresine karşı ortak şekilde “red” oyu tutumunu koruma çağrısını iletmişti. “Millet İttifakı”ndan Saadet Partisi “kabul” kararı aldı

Ancak bugün TBMM Genel Kurulu’ndaki Libya Tezkeresi oylaması arifesinde muhalefet cephesinde sürpriz bir gelişme oldu. TBMM’de 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde CHP sıralarından seçilmiş iki milletvekiline sahip Saadet Partisi, bugün tezkere için “kabul” oyu kullanacağını açıkladı. Saadet Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin dış politikada ciddi şekilde köşeye sıkışmışlık durumunda olduğu vurgulanırken Libya’yla yapılan Doğu Akdeniz konusunda deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmaya önem verildiği anlatıldı. Açıklamada, “Libya’ya asker gönderme konusunun doğru planlanması gereken bir adım olduğuna inanıyoruz. Öncelikle asker gönderme kararının gerekçesi, orada çatışan taraflar arasında tercihte bulunmak için değil, meşru hükümetin talebi doğrultusunda “tamamen barış, sükûnet ve huzuru” sağlamak olarak ilan edilmelidir. Hiçbir çatışma içine girmeden, eğitim ve koordinasyon görevi ifa edileceği açıklaması yapılmalıdır. Süreç doğru kurgulanırsa; askerimizin oradaki varlığı bile başlı başına bir çok yanlış adımın atılmasını engelleyebilecektir” denildi.

Saadet Partisi, kabul oyu vereceği tezkere ile birlikte Türkiye’nin askeri gücü yanı sıra hükümete de diplomatik müzakereleri sürdürme çağrısında yaptı. Açıklamada, Türkiye’ye yönelik “işgalci” propagandasına karşı Erdoğan başkanlığındaki hükümete özetle “Her bir Libya vatandaşı için, Türk askerinin orada bulunmasının amacının Libya’nın toprak bütünlüğünü sağlamayı hedeflediği ve ayrım yapmaksızın bütün Libya halkı için barış ve huzuru inşa etmek olduğu ortaya konulmalıdır. Türkiye şu anda Hafter’i destekleyen, başta Rusya olmak üzere diğer ülkelerle de görüşmeye devam etmeli ve niyetinin ne olduğunu ortaya net olarak koyacak girişimlerde bulunmalıdır” uyarısı yapıldı. Bu çerçevede SP’li İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile Abdulkadir Karaduman’ın “kabul” oyu vermesi bekleniyor. İyi Parti Hayır Oyu verme kararı aldı İyi Parti’nin tezkere oylamasında hayır oyu verme kararı aldığını Genel Başkan Meral Akşener açıkladıç. Şu dakikalarda da Meral Akşener de milletvekili olmamasına rağmen TBMM’de bulunuyor.