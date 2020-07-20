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Libya tezkeresi Mısır meclisinde

20.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Libya'da Türkiye'nin desteklediği UMH'nın Sirte'ye "çok yakında" harekat başlatacağını açıklamasının ardından Mısır meclisi, Libya'ya asker gönderme tezkeresini bugün oyluyor.

Libya tezkeresi Mısır meclisinde

Türkiye'ye karşı Libya'ya askeri müdahale tehdidinde bulunan Mısır'da meclis, Libya'ya asker gönderme yetkisini içeren tezkereyi bugün oylayacak.

Tezkere, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Sirte kentine harekat başlatması durumunda, Mısır ordusunun komşu Libya'ya müdahalesini öngörüyor. Mısırlı milletvekili Mustafa Bekri, Pazar günü yapılması öngörülen oylamanın Pazartesi gününe çekildiğini ve oylamanın kapalı oturumda yapılacağını açıkladı. Tezkerenin, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin taraftarlarının çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır'da devlete bağlı El Ahram gazetesi Pazar günü, meclisteki oylamanın Sisi'ye, "Türk saldırganlığına karşı komşu Libya'nın savunmasına yardımcı olmak için askeri müdahale yetkisi verilmesini" öngördüğünü bildirmişti.

Sisi geçen ay Hafter'i destekleyen aşiret liderleriyle Kahire'de yaptığı toplantıda "Libya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacak adımlar karşısında seyirci kalmayacağı" taahhüdünde bulunmuş, aşiret liderlerinin de Mısır'a askeri bir müdahale için yeşil ışık yaktığı bildirilmişti.

UMH: Sirte'ye harekat "çok yakında"

Mısır meclisindeki oylamanın hemen öncesinde UMH'dan, Halife Hafter kontrolündeki Sirte kentini ele geçirmek üzere "çok yakın bir zamanda" başlatılacak bir harekat için hazırlıklara başlandığı açıklaması gelmişti.

Libya'da BM'nin tanıdığı ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin sözcüsü Mustafa Mecai, Sirte yakınlarına "şimdiye dek eşi görülmemiş" bir yoğunlukta asker yığılmaya başlandığını belirterek "Sirte'yi kurtarmak için yapılacak muharebenin başlaması kesindir ve çok yakında gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.

"Hedef petrol sahaları"

Mecai, muharebenin bir amacının da Hafter'in kontrolündeki petrol sahalarının geri alınması olduğunu söyleyerek, "Nihai hedef, ayaklanmayı bastırmak ve UMH'nın kontrol alanını tüm Libya'ya yaymaktır" dedi.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından sonra iç savaşa sürüklenen ülke 2014'ten bu yana iki ayrı kontrol bölgesine ayrılmış durumda. Ülkenin batı kesimleri BM'nin tanıdığı UMH'nın, zengin petrol yataklarının bulunduğu doğu ve güney kesimleri de Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin desteğine sahip.

Petrol ihraç yetkisi UMH'da

Trablus merkezli UMH, uluslararası anlaşmalar uyarınca Libya petrolünün ihracatı konusunda tek yetkili merci olmasına rağmen petrol ihracatı Hafter birlikleri tarafından bloke ediliyor. Hafter birlikleri 2019 yılı Nisan ayında başkent Trablus'u ele geçirmek için harekat başlatmış, ancak kayda değer bir ilerleme kaydedememişti. Aralık ayından itibaren Türkiye'nin UMH'ya verdiği askeri desteği artırmasıyla dengeler UMH lehine değişmiş, Hafter birlikleri ellerindeki bazı stratejik noktaları kaybederek geri çekilmek zorunda kalmıştı.

"Petrol hilali" ve Sisi'nin kırmızı çizgisi

Hafter'in en güçlü destekçileri arasında yer alan Mısır'ın Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi geçen ay yaptığı açıklamada Sirte'ye düzenlenecek bir operasyonu "kırmızı çizgi" ilan ederek askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Sirte, kentin güneydoğusunda uzanan ve "Libya petrol hilali" olarak bilinen zengin petrol kaynaklarının denize ulaştırılmasında büyük stratejik önem taşıyor. Sirte'nin kontrolü Ocak ayından bu yana Hafter'e bağlı birliklerin elinde bulunuyor.

DW,AP,dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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