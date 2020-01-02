"Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Yapmış olduğumuz güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasıyla biz Libya'daki güvenlik sektörünün reform edilmesi için, ıslahı için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin görüşmelerinde konuşan İşler, 5 yılı aşkın süredir Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi olarak görev yaptığını ifade etti.

İşler, 2014'te özel temsilcik görevine geldikten sonra Libya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, Tobruk bölgesinde meclis başkanı ve milletvekilleri ile görüşmeler yaptığını söyledi.

Libya'daki krizin çözümünün diyalog yoluyla olması gerektiğini, Türkiye'nin dış müdehalelere karşı, Libya'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu, herkese eşit mesafede durulduğunu söylediklerini anlatan İşler, gerekirse arabuluculuğa da hazır olunduğunu ancak arabuluculuk teklifinin reddedildiğini dile getirdi.

İşler, Türkiye'nin, o günden bugüne kadar BM'nin Libya'daki girişimini desteklediğini ve bu süreçte Libya Siyasi Anlaşmasının ortaya çıkardığı meşru Ulusal Mutabakat Hükümetinin arkasında durduğunu kaydetti.