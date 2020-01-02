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  4. Libya tezkeresine dünyadan tepkiler: Trump Erdoğan'ı aradı, 'Dış müdahaleler işi karıştırıyor' dedi

Libya tezkeresine dünyadan tepkiler: Trump Erdoğan'ı aradı, 'Dış müdahaleler işi karıştırıyor' dedi

02.01.2020 23:29 | Son Güncelleme

TBMM'nin Libya tezkeresini onaylamasının ardından ABD, Mısır ve Libya'dan tepkiler geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak "Dış müdahaleler işi daha karmaşık bire hale getiriyor" dediğini açıkladı. Mısır ise Türkiye'yi müdahalenin yaratacağı sonuçlara karşı uyardı ve bu sonuçlardan Türkiye'nin sorumlu olacağını söyledi.

Libya tezkeresine dünyadan tepkiler: Trump Erdoğan'ı aradı, 'Dış müdahaleler işi karıştırıyor' dedi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak "Dış müdahaleler işi daha karmaşık bire hale getiriyor" dediğini açıkladı.

ABD, Eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sürecinde NATO üzerinden Libya'ya yönelik dış müdahalenin başını çekmişti.

Türkiye ise bugün onayladığı tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir yıl boyunca Libya'ya uygun gördüğü her türlü askeri yardımı yapma ve asker gönderme yetkisi verdi.

Beyaz Saray Sözcü Vekili Hogan Gidley'in açıklamasında Trump'ın hangi ülke veya müdahaleleri kastettiğine dair bir bilgi yer almadı.

Beyaz Saray, iki liderin bölgesel sorunların çözümünde diplomasinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığını, Suriye'nin İdlib bölgesinde sivilleri korumak için gerilimin azaltılması gerektiğini söyledi.

Mısır: Sonuçları konusunda uyarıyoruz, sorumluluğu Türkiye'ye ait olacak

Mısır Dışişleri Bakanlığı TBMM'nin Libya tezkeresini onaylamasını "sert bir şekilde" kınadı.

Bakanlığın Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, "Türk Parlamentosu'nun bu adımı uluslararası meşruiyetin ve BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik kararlarının pervasızca çiğnenmesi anlamına gelmektedir" ifadeleri yer aldı.

Mısır Dışişleri Türkiye'yi "bu adımın yol açacağı sonuçlar" hakkında da uyardı:

"Mısır Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesinin yol açacağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunur. Böylesi bir müdahale Akdeniz bölgesinin istikrarını olumsuz bir şekilde etkiler ve bunun tüm sorumluluğu Türkiye'ye ait olacaktır."

Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah Sisi de bu açıklamadan bir saat sonra Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplantıya çağırdı. Toplantıda "Libya'ya yönelik dış müdahaleden kaynaklanacak tehditlerin" konuşulduğu açıklandı.

Libya Temsilciler Meclisi olağanüstü toplanacak

Libya'da Halife Hafter'in denetimindeki bölgede kalan Libya Temsilciler Meclisi de "pervasız Türk müdahalesi" olarak nitelediği TBMM tezkeresinin tartışılması için Meclis'i 4 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis Sözcüsü Abdullah Belheig, toplantının Bingazi'de düzenleneceğini ve Türkiye'nin bu kararının ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin konuşulacağını söyledi.

Libya topraklarının çoğu Halife Hafter'in, nüfusunun çoğu ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Bu tür kararları yalnızca biz verebiliriz

Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fathi Başagha ise Hafter'in güçleri tarafından yaratılan "büyük tehlikeler" nedeniyle Türkiye'de destek istediklerini söyledi ve ekledi:

"Libya'nın tek meşru ve egemen hükümeti olarak ulusumuzu korumak için askeri ittifaklar yapma yetkili olan yek yapı biziz."

Rus Milletvekili Novikov: Türkiye'nin askeri varlığı durumu kötüleştirmekten öteye gidemeyecek

Rusya'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Rus Milletvekili Dmitri Novikov, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının "durumu kötüleştirmekten öteye gidemeyeceğini" söyledi.

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