Libya tezkeresinin kabul edilmesine AK Parti'den ilk yorum: Ulusal güvenlik için zorunluluktu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında Meclis'te kabul edilen Libya tezkeresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Oylama geçti. Meclis'in kahir ekseriyeti oylamaya evet oyu verdi. Türkiye Akdeniz'de kendisine karşı meydan okumaları bertaraf edecek bir adım atmıştır. Bu adımın doğal bir sonucu olarak bugünkü tezkere oylandı. Bu olsa iyi olur kabilinden bir tezkere değil. Bu bir savaş tezkeresi değil. Bu, atılması gereken bir adımdı. Ulusal güvenlik için zorunluluktu."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: BÖLGEDE OYNANAN OYUNLARI BOZMAYA...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de kabul edilen tezkerenin Türkiye ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Hükümetin, Doğu Akdeniz'deki her adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde attığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Libya'nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar."

