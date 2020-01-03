Libya: “Trablus’ta uçuşlar askıya alındı”

Libya’nın başkenti Trablus’ta havalimanının yakınında yapılan roket atışı nedeniyle uçuşlar bir süreliğine askıya alındı.

Libya’nın başkenti Trablus’ta hizmet veren tek havalimanı olan Mitiga Havalimanı, bölge yakınlarında yapılan roket atışı nedeniyle uçuşa kapatıldı. Uçuşların askıya alınmasına neden olarak gösterilen roket atışının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemedi.

Mitiga Havaalanı, bombardıman ve hava saldırılarından kaynaklanan riskler nedeniyle son yıllarda birçok kez kapatılıp açılmıştı.

