Libya: Trump ve Sisi, telefonda "tüm yabancı güçlerin çekilmesi" konusunu görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve ülkenin batı bölgelerinde varlığını sürdüren Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun belirlediği beşer kişilik heyetlerin ateşkes için görüşmelere başlaması öngörülüyor.

Beyaz Saray açıklamasında, Trump'ın Sisi'nin hafta sonu Libya'daki sorunun siyasi bir çözüme kavuşturulması yönünde gösterdiği çabaları övdüğünü ve iki liderin Libya'dan yabancı güçlerin tamamının çekilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

5+5 adı verilen bu mekanizmanın BM nezdinde yürüteceği görüşmelerle ateşkesin sağlanmasının ardından siyasi çözüm için müzakerelere başlanması planlanıyor.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, çarşamba günü köşe yazısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Selvi'nin yazısına göre, Çavuşoğlu, Sisi'nin yaptığı ateşkes çağrısının 'ölü doğduğunu' söyledi.

Çavuşoğlu, "Kahire'deki ateşkes çabası ölü doğmuştur. Bir ateşkes imzalanacaksa herkesin bir araya geldiği, Moskova gibi, Berlin gibi platformlarda hep birlikte yapılmalıydı. İki tarafın da kabul ettiği ateşkes kalıcı olur. Ama Hafter hiçbir zaman buna yaklaşmadı. Kahire'de Ulusal Mutabakat Hükümeti yok, diğer ülkeler yok. Hafter'i kurtarmaya yönelik ateşkes çağrısı bize samimi ve inandırıcı gelmiyor" dedi.

Yazıya göre, Çavuşoğlu, BM çatısı altında her tarafın bir araya geldiği bir platformda mutabık kalınacak ateşkesin inandırıcılığı olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye, Kasım 2019'da UMH ile imzaladığı askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında bu yönetime bağlı güçlere istihbarat ve askeri destek veriyor. Türkiye, bu kapsamda UMH'ye silahlı insansız hava aracı, tank ve silah sağlıyor.