Libya Türkiye anlaşmasını yürürlüğe sokuyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı yürürlüğe sokma kararı aldı. Reuters haber ajansı, açıklamada başka detay yer almadığını bildirdi.
Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarıyla gündeme gelen yetki alanlarının yanı sıra güvenlik ve askeri işbirliğini de öngören mutabakat, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya hükümetinden talep gelmesi durumunda asker gönderilebileceğini" belirtmişti.
Perşembe günü Türk medyasına yansıyan Arap medyası kaynaklı haberlerde Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığı iddia edilmişti.
AB ile ihtilaf
Yunanistan, Türkiye'nin mutabakatla Girit adası ve On İki Adanın yakınındaki bölgede hak iddia ettiğini belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet başvurusunda bulunmuştu. Yunanistan Türkiye'nin adımının BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini savunuyor. Türkiye ise bu anlaşmaya taraf değil.
AB de üyesi Yunanistan'a destek vererek, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu savunmuştu. Geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde yapılan ortak açıklamada mutabakatın "üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve bu nedenle üçüncü taraflar açısından hukuki sonuçlarının bulunmadığı" kaydedilmişti.
Türkiye, mutabakatı tescil için geçen hafta BM'ye sunmuştu.
Libya'da çifte hükümet
2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, BM'nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda.
Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.
DW,rtr/BK,JD
© Deutsche Welle Türkçe
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