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Libya, Türkiye ile imzalanan mutabakatların yürürlüğe girdiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 18:06 | Son Güncelleme

Libya, Türkiye ile imzalanan mutabakatların yürürlüğe girdiğini açıkladı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

UMH Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, UMH Başkanlık Konseyi'nin söz konusu muhtıralarla ilgili kararında, ilgili birimlerden, anlaşmanın onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe konulması istendi.

Kararda ayrıca, ülkede alınan kararların münferit olarak değil tek bir cilt halinde yayımlandığına, söz konusu kararın da gelecek yılın başında Resmi Gazete'de yayınlanacağına işaret edildi.

Başkanlık Konseyi 5 Aralık'ta "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını onaylamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından imzalanan metinde "Başkanlık Konseyinin, 27 Kasım'da imzalanan iki mutabakat muhtırasının onaylanması yönünde karar aldığı ve kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmasının şart koşulduğu" ifade edilmişti. Metinde ayrıca ilgili makamlardan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması talep edilmişti.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya mutabakat zaptı Türkiye

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