Libya, Türkiye-Mısır savaşına mı sahne olacak?

Türkiye ve desteklediği Fayez El Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sirte ve hava üssü nedeniyle kilit öneme sahip Cufra'da kontrolün yeniden ele geçirilmesi için harekete geçileceğini duyurmuştu.

Libya'da 2014'te başlayan iç savaşın iki farklı cephesini destekleyen Mısır ve Türkiye arasındaki tansiyon gün geçtikçe tırmanıyor.

Hafta başında Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin talebini yerine getirerek, Libya’ya asker gönderilmesine yeşil ışık yakan tezkereyi onayladı. Tezkere, "ulusal güvenliğin savunulması", "batı cephesinde" bulunan "yabancı terörist gruplar" ve "sabıkalı milisler" ile savaşılması için yurt dışına silahlı asker gönderilmesine izin veriyor.

Libya’nın yeni silahlı ihtilaflara sahne olmasından endişe ediliyor.Libya’da gerilim dinmek bilmiyor. Türkiye destekli güçlerin kilit öneme sahip Sirte ve Cufra’ya ilerleyişini durdurmak için askeri müdahale tehdidinde bulunan Mısır, buna yönelik hazırlıklarına hız verdi.

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte General Halife Hafter’i destekleyen Mısır ise, Sirte’yi kırmızı çizgi ilan etmiş, Cumhurbaşkanı el Sisi, UMH güçlerinin Sirte'ye saldırması halinde Mısır’ın doğrudan çatışmaya girebileceği uyarısında bulunmuştu.

İki taraf da hazırlık yapıyor

Arap basınında yer alan haberlerde, Türkiye ve Mısır’ın bir çatışmaya hazırlandıklarına dikkat çekiliyor.

Türkiye’nin kendi askerlerini değil, Suriye’den Libya’ya götürdüğü binlerce Suriyeli savaşçıyı cepheye sürebileceği, desteklediği UMH güçlerinin de zaten son dönemdeki askeri kazanımlarını bu savaşçılara borçlu olduğu belirtiliyor.

Mısır’daki "Rai Al-Youm" gazetesi ise, el Sisi liderliğindeki Mısır’ın da hazırlıklarına hız verdiğini, Libyalı aşiretleri çok ciddi ölçüde silahlandırdığını bildiriyor.

Mısır’ın tek endişesi, "Petrol Hilali" olarak adlandırılan, Libya’nın zengin petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu bölgenin, Türkiye destekli güçlerin eline geçmesi değil. El Sisi ayrıca Türk ya da Türkiye destekli askeri güçlerin, Mısır sınırına kadar ilerlemesinden endişe ediyor.