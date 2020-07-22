"Libya Türkiye ve Rusya arasında bölünebilir"

Libya için Türk-Rus ortak çalışma grubuDW'nin sorularını yanıtlayan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Libya krizi ve Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Libya'da varlık göstermediği için hareket alanının sınırlı olduğunu ifade eden Kramp-Karrenbauer, Libya'nın Rusya ve Türkiye arasında bölünme tehlikesi olduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer, "Libya örneği gösteriyor ki, bölgede varlık göstermiyorsanız hareket kabiliyetiniz de sınırlı kalıyor. Bu da şu an örneğini gördüğümüz gibi, ülkenin muhtemelen Türkiye ve Rusya arasında bölünmesi tehlikesini doğuruyor. Bunun Avrupa için çok tercih edilir bir durum olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ocak ayında düzenlenen Libya zirvesine de değinen Kramp-Karrenbauer, Berlin'de başlatılan diplomatik sürecin tek diplomatik süreç olduğunu da sözlerine ekledi. Libya için somut olarak yapılması gerekenin silah sevkiyatını engellemek olduğunu vurgulayan Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın bu konuda girişimlerini artıracağını kaydetti.